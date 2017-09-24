Эскриба отправлен в отставку с поста главного тренера «Вильярреала»

Пресс-служба «Вильярреала» сообщает о том, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Франом Эскрибой.

52-летний специалист отправлен в отставку после неубедительного старта команды в чемпионате Испании, где «подводники» в 6 поединках набрали лишь 7 очков и сейчас располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Отметим, что лишь в мае стороны продлили контракт, который был рассчитан до лета 2018 года.

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