Рахимов может сменить Калитвинцева в «Динамо»

По информации источника, уже через несколько дней на тренерском мостике «Динамо» могут произойти изменения. Руководство московского клуба недовольно результатами команды под руководством Юрия Калитвинцева. Если же «бело-голубые» не добьются положительного результата в дерби с ЦСКА, специалист будет отправлен в отставку, а его место займет Рашид Рахимов.

После 10 сыгранных матчей «Динамо» идет на 12-й позиции в чемпионате России, а в последних четырех поединках команда набрала всего два очка.

Встречу «Динамо» и ЦСКА обслужит арбитр Алексей Николаев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте