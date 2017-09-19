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Рахимов может сменить Калитвинцева в «Динамо»

сегодня, 21:13
ДинамоДинамо-:-ЦСКАЦСКА23.09.2017 в 16:30 Не начался

По информации источника, уже через несколько дней на тренерском мостике «Динамо» могут произойти изменения. Руководство московского клуба недовольно результатами команды под руководством Юрия Калитвинцева. Если же «бело-голубые» не добьются положительного результата в дерби с ЦСКА, специалист будет отправлен в отставку, а его место займет Рашид Рахимов.

После 10 сыгранных матчей «Динамо» идет на 12-й позиции в чемпионате России, а в последних четырех поединках команда набрала всего два очка.

Встречу «Динамо» и ЦСКА обслужит арбитр Алексей Николаев.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 22:06
Для Динамо беда не в тренере, а в составе,необходимо усиление!
PATRIOT1965
сегодня в 21:54
Нормальный ход.Вытащит.
eaguar
сегодня в 21:45
Удачи .
Павел Амурский
сегодня в 21:43
Давно пора его на украину обратно отправить.
Napoleon Bonapart ответил ARMENIAN
сегодня в 21:41
ARMENIAN:
и чем он лучше?
Вот именно, чем??? Вобщем, толку не будет, все ясно, продолжаем тонуть.....
berda2003
сегодня в 21:31
    Levadia ответил ARMENIAN
    сегодня в 21:29
    ARMENIAN:
    и чем он лучше?
    Новое лицо,больше ничего.(почти)
    Sem25 ответил stachel
    сегодня в 21:28
    stachel:
    Верно! А Калитву в КНДР, на трудовое перевоспитание.
    Кто же его туда отправит? Он же иностранный гражданин)
    спартак 1987
    сегодня в 21:28
    считаю момент настал убрать Калитвинцева,тем более если на горизонте Рахимов который умеет ставить игру команде.после потери Панченко по плохому сценарию динамо может ждать борьба за сохранение прописки в рфпл.по интервью после матчей нынешнего тренера создаётся впечатление,что на ситуацию в команде он уже никак не влияет и вообще как-будто ему по барабану что происходит(можно с Каррерой сравнить,итальянец весь кипит и живёт эмоциями в отличие от тренера московского динамо)желаю удачи бело-голубым в ближайшем дерби с конями
    stachel
    сегодня в 21:27
    Верно! А Калитву в КНДР, на трудовое перевоспитание.
    Igo0rek
    сегодня в 21:25
    Это пошло бы Динамо на пользу.
    EvgenyS
    сегодня в 21:24
    С таким то составом и так уже неплохое начало.
    Sem25
    сегодня в 21:17
    Это не новость. А. Боярский еще месяц назад про такую возможность намекал.
    Роман Романов
    сегодня в 21:16
    Пфффуууу... не понятно.
    ARMENIAN
    сегодня в 21:14
    и чем он лучше?
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