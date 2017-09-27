Неймар: «У Мбаппе мышление 30-летнего игрока»

Нападающий ПСЖ Неймар после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0) похвалил своего одноклубника Килиана Мбаппе.

«Для меня привилегия играть рядом с ним. Он еще ребенок, по сути, но уже отличный игрок. Кажется, что у него уже мышление 30-летнего. Думаю, он способен на многое и точно будет претендовать на „Золотой мяч“. Кавани? Придумано много историй, слишком много разговоров на тему моих с ним отношений. Многие говорят, не зная сути вещей».

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