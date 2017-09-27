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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Неймар: «У Мбаппе мышление 30-летнего игрока»

сегодня, 15:39
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0) похвалил своего одноклубника Килиана Мбаппе.

«Для меня привилегия играть рядом с ним. Он еще ребенок, по сути, но уже отличный игрок. Кажется, что у него уже мышление 30-летнего. Думаю, он способен на многое и точно будет претендовать на „Золотой мяч“. Кавани? Придумано много историй, слишком много разговоров на тему моих с ним отношений. Многие говорят, не зная сути вещей».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 17:01
да ты больше ребенок чем он, петух тупой))
77rust77
сегодня в 16:50
Сбежал от Месси но там Мбаппа опять в тени будешь переходи в Зенит
shur
сегодня в 16:41
...как бы Неймара не хаили,вчера не спеша,на мастерстве и отличным владением мяча просто радовал своих болел,сказать что он не заметен и вокруг него не строится игра,ну бросайте в меня камни если Я не прав!!!
Тень Роналду ответил BESTjuventus10
сегодня в 16:32
BESTjuventus10:
мбаппе крут)) новый роналдо.
Роналдо был чемпионом мира в возрасте Мбаппе.
Nazi
сегодня в 16:11
Да уж, и не только мышление, а еще филигранное его исполнение, что еще сложнее..
Y.N.W.A. ответил BESTjuventus10
сегодня в 16:06
BESTjuventus10:
мбаппе крут)) новый роналдо.
Скорее, Анри. Причем, может влегкую стать лучше экс-канонира.
Mamaev
сегодня в 15:56
Занимай удобное место под новой тенью, аха-ха)
BESTjuventus10
сегодня в 15:48
мбаппе крут)) новый роналдо.
marvel777
сегодня в 15:47
у тебя зато 14 летнего подростка)
street-steal67
сегодня в 15:44
Вот значит действительно это не обман зрения, раз Неймар это подтверждает! Смотришь на игру Мбаппе и диву даешься, как пацан в свои годы может так играть! И правда вундеркинд!
КЭТиК
сегодня в 15:41
У него синдром гипертрофированной активности.
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