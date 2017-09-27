Кин: «Давид Луис ленив и бросает товарищей»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал защитника «Челси» Давида Луиса после матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1), где бразилец своим нарушением привез пенальти в ворота лондонцев.

«Меня раздражает причина, по которой случилось это нарушение. Луис просто ленив, и он бросает своих товарищей по команде. Он сам это прекрасно понимает. Нет нужды это объяснять. Только посмотрите на поле. Я даже рад, что последовало такое наказание. Такая лень, такое поведение сродни обману».

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