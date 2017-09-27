Фердинанд: «У этого МЮ есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после победы МЮ над ЦСКА (4:1) в Лиге чемпионов выразил мнение о шансах команды на успех в турнире.

«У этого МЮ есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше. В команде должна быть суперзвезда, которая способна решать судьбу матчей. У „Реала“ есть Роналду, раскрылся Иско. У „Барселоны“ есть Месси, у ПСЖ – Неймар. У МЮ есть игроки, которые способны достичь этого уровня, но им еще нужно сделать этот шаг».

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