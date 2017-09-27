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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Фердинанд: «У этого МЮ есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше»

сегодня, 13:55

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после победы МЮ над ЦСКА (4:1) в Лиге чемпионов выразил мнение о шансах команды на успех в турнире.

«У этого МЮ есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше. В команде должна быть суперзвезда, которая способна решать судьбу матчей. У „Реала“ есть Роналду, раскрылся Иско. У „Барселоны“ есть Месси, у ПСЖ – Неймар. У МЮ есть игроки, которые способны достичь этого уровня, но им еще нужно сделать этот шаг».

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Все комментарии
ander_herrera ответил КЭТиК
сегодня в 15:26
КЭТиК:
Соперники конечно были не ахти у МЮ, что бы делать такие выводы.
некоторые с такими соперниками выиграть не могут (1-1)
Owl Fake
сегодня в 15:14
Лукавит. В 08 ЛЧ брала команда, а не отдельный игрок. И вообще, в первую очередь АПЛ, а ЛЧ как пойдёт.
Roman73
сегодня в 14:42
Лукаку парень уровня Кейна, а это близко к Левндовски.
Прибавим упёртого Моуриньо и это немало.
КЭТиК
сегодня в 14:40
Соперники конечно были не ахти у МЮ, что бы делать такие выводы.
astan4o
сегодня в 14:19
Зимой прибудет Ибра, он конечно не игрок уровня Роналду, Месси и Неймара но он игрок с психологией победителя, может напихать партнеру и тому придется доигрывать каждый эпизод с утроенной силой.
Grabovsky
сегодня в 14:18
МЮ хорош в этом году.
drug01
сегодня в 14:04
Будем смотреть как пойдет игра дальше
dimagas1
сегодня в 13:56
А как же Погбидзе?
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