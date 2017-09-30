Браун Форбс: «В Махачкале я долго жить не смог»

Новичок «Амкара» Браун Форбс вспомнил о своей карьере до пермского клуба.

«Я прошёл достаточно, прежде чем попасть сюда. В „Крыльях Советов“ я играл, всё было хорошо, но потом клуб вылетел. Мне не хотелось играть в ФНЛ, поэтому и согласился на предложение „Уфы“. Там я получил серьёзную травму, пропустил полгода… Оказался в „Ростове“, но не сыграл ни одного матча, потому что был физически не готов. А команда тогда шла на первом месте! Пришлось опять менять клуб – на этот раз оказался в „Арсенале“. Но довольно быстро получил очень хорошее предложение от „Анжи“. Однако жить там долго не смог.

Было очень тяжело. Дело не в людях – никаких проблем у меня не было, — а в городе, его атмосфере. Мне ничего вокруг не нравилось: странные улицы, недостроенные дома… Да и моей семье было довольно некомфортно, поэтому я принял решение вернуться в Германию. Какое-то время тренировался с „Унион Берлин“, почти подписал контракт, но в самый последний момент всё сорвалось. В итоге решил вернуться в Россию. Все дороги ведут сюда!»

Контракт игрока с «Амкаром» рассчитан до конца сезона.

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