Самым полезным футболистом «Манчестер Юнайтед» в сентябре болельщики манкунианцев признали форварда Антони Марсьяля. Игрок набрал 41 % голосов.

Второе место за травмировавшимся нападающим Ромелу Лукаку (31 %), третью позицию занял полузащитник Маруан Феллаини.

A third #MUFC Player of the Month award after a brilliant September - congrats, @AnthonyMartial! 👏 pic.twitter.com/gBrDv3g7Ji