Марлос пропустит матч сборной Украины с Косово из-за проблем с документами

Уже на следующий день после получения украинского гражданства полузащитник Марлос отправился в расположение сборной Украины. Тем не менее, футболист не сможет помочь своей команде в матче отборочного раунда чемпионата мира с Косово — возникли проблемы с документами. Этнический бразилец останется на базе сборной.

Напомним, что Марлос познакомился с украинским футболом в 2012 году, когда перешел из «Сан-Паулу» в «Металлист». Через два года хавбек присоединился к составу «Шахтера».

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