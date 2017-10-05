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«Атлетико» не продаёт билеты болельщикам «Барселоны»

сегодня, 00:46
АтлетикоАтлетико-:-БарселонаБарселона14.10.2017 в 21:45 Не начался

Руководство «Атлетико» приняло решение не продавать билеты болельщикам «Барселоны» на предстоящий 14 октября матч чемпионата Испании. Это решение мадридцы обосновывают тем, что у них возникли логистические проблемы с новым стадионом «Ванда Метрополитано». Однако в СМИ есть подозрения, что это связано с острой политической обстановкой и сепаратистскими настроениями после референдума в рядах болельщиков, руководства и игроков «Барселоны», что может привести к стычкам в Мадриде.

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Все комментарии
Igo0rek
сегодня в 02:05
Барселона, разбей эту политическую куртизанку!
требл
сегодня в 02:00
Привет Пике с его языком. Меньше бы такие как он страсти накаляли, то и народ был бы спокойнее.
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 01:40
Мадрид пытается всеми силами убрать Барселону с 1 места потому что они каталонцы на самом верху а мадридцам не хотят быть внизу
cska plus
сегодня в 01:38
Ну и правильно, во избежание беспорядков.
Owl Fake ответил Tott_Hot
сегодня в 01:21
Tott_Hot:
сейчас каталонцы, потом баски из Атлетика, Сосьедада и Эйбара, за ними канарские острова с Лас-Пальмасом. Начинайте уже сейчас продавать билеты только "тру испанцам", чтобы сразу все привыкали к тому, как вы относитесь к нацменьшинствам
К ним же галисийцы Сельты и Депортиво, андалузцы Бетиса, Севильи и Малаги, валенсийцы Леванте, Вильярреала и Валенсии и ЛЛ останется шик-четвёрка из Реала, АТМ, Хетафе и Леганеса.

Алавес кстати тоже из Басконии.
mavrid05
сегодня в 01:05
    Tott_Hot
    сегодня в 01:03
    сейчас каталонцы, потом баски из Атлетика, Сосьедада и Эйбара, за ними канарские острова с Лас-Пальмасом. Начинайте уже сейчас продавать билеты только "тру испанцам", чтобы сразу все привыкали к тому, как вы относитесь к нацменьшинствам
    ziborock
    сегодня в 01:00
    Я хоть и не болельщик Барсы, ну а что, выгодно провести матч с Барсой без поддержки болел!
    juchok
    сегодня в 00:54
    до 14-ого решат эту проблему с билетами!
    ermak6848
    сегодня в 00:48
    без политики здесь точно не обошлость...
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