«Атлетико» не продаёт билеты болельщикам «Барселоны»

Руководство «Атлетико» приняло решение не продавать билеты болельщикам «Барселоны» на предстоящий 14 октября матч чемпионата Испании. Это решение мадридцы обосновывают тем, что у них возникли логистические проблемы с новым стадионом «Ванда Метрополитано». Однако в СМИ есть подозрения, что это связано с острой политической обстановкой и сепаратистскими настроениями после референдума в рядах болельщиков, руководства и игроков «Барселоны», что может привести к стычкам в Мадриде.

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