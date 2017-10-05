На матч «Манчестер Сити» - «Наполи» отправятся 5000 итальянских фанатов

Как сообщают итальянские СМИ, около 5000 неаполитанских фанатов отправятся в Англию поддержать свой клуб.



Официально английским клубом было предоставлено только 3000 мест для болельщиков «Наполи», однако реальная цифра заинтересованных в посещении матча может быть существенно выше.



17 октября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Наполи».



Лучшая команда Италии прямо сейчас. И это не «Ювентус»

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