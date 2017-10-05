Facebook может приобрести права на трансляцию матчей Премьер-Лиги

По словам главы спортивного департамента Facebook Дэна Рида, компания раздумывает над покупкой прав на трансляцию матчей английской Премьер-Лиги.



«Я не исключаю этого. Английская футбольная Премьер-Лига является важным партнером для нас и мы тесно сотрудничаем с ней, но пока рано говорить о покупке прав», - заявил Рид.



Facebook уже приобретал права на трансляцию матчей. С января 2017 года компания транслировала более 3500 спортивных мероприятий.



Ранее сообщалось, что АПЛ продала права на трансляцию матчей турнира за 5 млрд фунтов.

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