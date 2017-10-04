Лукаку может пропустить матч с Боснией, но сыграть Кипром

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Ромелу Лукаку по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом. Наставник бельгийцев Роберто Мартинес подтвердил информацию о том, что футболист скорее всего пропустит отборочный матч чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной (7 октября), но рассчитывает, что форвард сможет помочь своей команде 10 октября во встрече с Кипром:

«На данный момент Ромелу тренируется индивидуально. С тех пор, как он прибыл, Лукаку пока не занимался в общей группе. Нам нужно сохранять терпение.

Я бы сказал, что с субботой пока ничего не ясно. Решение примем, вероятно, в пятницу. Хотя ему было бы играть сложновато. Зато мы надеемся, что он примет участие в матче с Кипром, в четверг».

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