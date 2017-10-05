Сборная Италии может использовать нестандартную схему 3-4-3 в матче с Македонией

Обилие травм вынудит главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру отказаться от привычной схемы 4-2-4 в пользу более экспериментальной 3-4-3. По крайней мере, именно такой вариант итальянские СМИ рассчитывают увидеть в отборочном матче чемпионата мира с Македонией.

Вместо полузащитника «Интера» Антонио Кандревы, вероятно, выйдет Симоне Верди. Игроки центральной линии Марко Верратти, Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини травмированы (так же, как Клаудио Маркизио и Рики Монтоливо), так что Вентура может использовать Марко Пароло и Роберто Гальярдини. Впереди итальянцы также не смогут рассчитывать на Андреа Белотти. В защите же остаются Джиджи Буффон, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.



В итоге может получиться такой состав (3-4-3): Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Дзаппакоста, Пароло, Гальярдини, Дармиан, Верди, Иммобиле, Инсинье.

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