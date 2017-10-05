Сборная Италии может использовать нестандартную схему 3-4-3 в матче с Македонией

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
15:30 сегодня Сирия -:- Австралия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Азербайджан -:- Чехия
19:00 сегодня Армения -:- Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
21:45 сегодня Шотландия -:- Словакия
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
23:00 сегодня Боливия -:- Бразилия
  • Главные новости
  • Все новости
00:46
«Атлетико» не продаёт билеты болельщикам «Барселоны»57
00:43
«Бавария» хочет вернуть Хайнкеса19
23:50
США, Канада и Мексика назвали города-претенденты на проведение матчей ЧМ-202619
21:47
Аргентина, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-203022
19:55
Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»114
09:34
Рабьо: «Я бы хотел играть в Премьер-Лиге»1
09:18
Харри Кейн: «У меня есть личный шеф-повар»0
09:17
«Челси» подготовил новые контракты для Азара и Куртуа1
09:06
Агент: «Тевес останется в Китае»2
08:45
Пекерман: «Попросил Хамеса сохранять спокойствие после увольнения Анчелотти»2
08:26
Шервуд: «Я бы присвоил Кейну звание капитана пожизненно»5
08:15
Сампаоли: «Дибала сказал, что счастлив играть с Месси, но не может найти свое место»7
02:44
Паулу Соуза отказался возглавить «Гент»3
02:41
Батшуайи: «Азар летом посоветовал не уходить из „Челси“»3
02:28
Кейн: «Переезд в Испанию? Не скажу ни „нет“, ни „да“»16
02:24
«Тоттенхэм» и «Челси» поборются за Баркли зимой3
02:21
Оскар: «Был бы рад вернуться в „Челси“»10
02:17
Ван Перси ведёт переговоры с «Фейеноордом»9
01:50
Марио Фернандес: «К чемпионату мира слова гимна России выучу»29
01:34
Уилкинс: «Зачем „Челси“ продал Матича в МЮ?»9
01:30
Начо: «Неприятно тренироваться под свист болельщиков»5
01:25
Пике: «Я не слушал речь короля Испании, потому что мне было всё равно»18
00:38
Рахимов: «Кокорин и Смолов могут дополнять друг друга»6
00:00
Крыховяк: «Эмери меня разочаровал»14
23:55
Кордоба: «В „Интере“ чувствуется рука Спаллетти»4

Сборная Италии может использовать нестандартную схему 3-4-3 в матче с Македонией

сегодня, 09:32
ИталияИталия-:-МакедонияМакедонияЗавтра в 21:45 Не начался

Обилие травм вынудит главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру отказаться от привычной схемы 4-2-4 в пользу более экспериментальной 3-4-3. По крайней мере, именно такой вариант итальянские СМИ рассчитывают увидеть в отборочном матче чемпионата мира с Македонией.

Вместо полузащитника «Интера» Антонио Кандревы, вероятно, выйдет Симоне Верди. Игроки центральной линии Марко Верратти, Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини травмированы (так же, как Клаудио Маркизио и Рики Монтоливо), так что Вентура может использовать Марко Пароло и Роберто Гальярдини. Впереди итальянцы также не смогут рассчитывать на Андреа Белотти. В защите же остаются Джиджи Буффон, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

В итоге может получиться такой состав (3-4-3): Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Дзаппакоста, Пароло, Гальярдини, Дармиан, Верди, Иммобиле, Инсинье.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100