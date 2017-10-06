Фернандеш - лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков. За Фернандеша проголосовали 12 542 человека или 76,6 %. На счету игрока хет-трик в игре со «Злином», а также победный гол в матче против «Динамо».

На втором месте – Алексей Миранчук, набравший 1 707 голосов или 10,4 %. На третьем – Соломон Кверквелия, за которого проголосовали 1 003 человека или 6,1 %. Далее расположились Игорь Денисов – 643 голоса или 3,9 %, а также Михаил Лысов – 458 голосов или 2,8 %.

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