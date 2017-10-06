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Фернандеш - лучший игрок «Локомотива» в сентябре

сегодня, 14:09

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков. За Фернандеша проголосовали 12 542 человека или 76,6 %. На счету игрока хет-трик в игре со «Злином», а также победный гол в матче против «Динамо».

На втором месте – Алексей Миранчук, набравший 1 707 голосов или 10,4 %. На третьем – Соломон Кверквелия, за которого проголосовали 1 003 человека или 6,1 %. Далее расположились Игорь Денисов – 643 голоса или 3,9 %, а также Михаил Лысов – 458 голосов или 2,8 %.

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Все комментарии
zakirjan_87 ответил FanParovoz
сегодня в 14:29
FanParovoz:
Без вариантов! Надеюсь в сборную вызовут Мануэла, заслужил 😎
Не, ну лишним он там точно не будет, а то что заслужил это вообще не обсуждается
FanParovoz
сегодня в 14:21
Без вариантов! Надеюсь в сборную вызовут Мануэла, заслужил 😎
konstantin_t
сегодня в 14:13
все по делу, заслужил!
Байкал Иркутск
сегодня в 14:12
Молодец Ману, так держать!!!
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