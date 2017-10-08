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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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19:00 Матч завершен Литва 0:1 Англия
19:00 Матч завершен Словакия 3:0 Мальта
19:00 Матч завершен Словения 2:2 Шотландия
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Польша обыграла Черногорию

сегодня, 20:55
ПольшаПольша4 : 2ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Сборная Польши одержала победу над командой Черногории в матче квалификационного раунда ЧМ-2018.

Варшава, стадион «Народовы»

Польша - Черногория 4:2 (2:0)
Голы: Мончиньски 6, Гросицки 16, Мугоша 78, Томашевич 83, Левандовски 85, Стойкович 87 (автогол).

Польша: Щесны, Бережински, Паздан, Глик, Пищек, Мончиньски, Крыховяк, Гросицки, Зелински, Блащиковски, Левандовски.
Главный тренер: Адам Навалка.

Черногория: Петкович, Стойкович, Климента, Мьюшкович, Томашевич, Щекич, Вукчевич, Янкович, Иванич, Йовович, Бечирай.
Главный тренер: Любиша Тумбакович.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Великий Князь
сегодня в 21:00
не буду ляхов поздравлять(
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