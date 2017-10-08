Польша обыграла Черногорию

Сборная Польши одержала победу над командой Черногории в матче квалификационного раунда ЧМ-2018.
Варшава, стадион «Народовы»
Польша - Черногория 4:2 (2:0)
Голы: Мончиньски 6, Гросицки 16, Мугоша 78, Томашевич 83, Левандовски 85, Стойкович 87 (автогол).
Польша: Щесны, Бережински, Паздан, Глик, Пищек, Мончиньски, Крыховяк, Гросицки, Зелински, Блащиковски, Левандовски.
Главный тренер: Адам Навалка.
Черногория: Петкович, Стойкович, Климента, Мьюшкович, Томашевич, Щекич, Вукчевич, Янкович, Иванич, Йовович, Бечирай.
Главный тренер: Любиша Тумбакович.
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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