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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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19:00 Матч завершен Польша 4:2 Черногория
19:00 Матч завершен Литва 0:1 Англия
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19:00 Матч завершен Словения 2:2 Шотландия
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Кейн принес победу Англии над Литвой

сегодня, 20:51
ЛитваЛитва0 : 1АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии одержала минимальную победу над командой Литвы в матче отборочного раунда ЧМ-2018.

Вильнюс, стадион «LFF - Ветра»

Литва - Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Кейн 27 (пенальти).

Литва: Шеткус, Климавичюс, Боровскис, Андрюшкявичюс, Гирдвайнис, Сливка (Хведукас 90), Жулпа, Вербицкас, Черных, Шярнас (Матулявичюс 76), Новиковас.
Главный тренер: Эдгарас Янкаускас.

Англия: Батленд, Кин, Магуайр, Крессуэлл, Стоунз, Уинкс, Хендерсон, Алли (Лингард 81), Триппьер, Рэшфорд (Старридж 72), Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Предупреждение: Сливка 54.

Судья: Орель Гринфилд.

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Все комментарии
Байкал-38
сегодня в 21:05
Толку от такой Англии не будет!
Остапчук 67
сегодня в 21:04
Это была всего лишь Литва.
Посмотрим, что Кейн покажет на Чемпионате Мира.
Mоnоlo
сегодня в 20:58
Англию с победой! Кейна с голом!
Великий Князь
сегодня в 20:57
Матч с политическим подтекстом. Вышедшая из ЕС Англия справила нужду в европейский памперс. Аха-ха)
Кейн молодчага. На месте Месси я бы присмотрелся как он пенки бьёт.
t0s1k
сегодня в 20:55
просто ужас тб 1.5 не прошёл англия против ВЕЛИКОЙ ЛИТВЫ....
barcelona and cruyff
сегодня в 20:54
Скучный матч
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