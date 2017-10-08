Кейн принес победу Англии над Литвой

Сборная Англии одержала минимальную победу над командой Литвы в матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Вильнюс, стадион «LFF - Ветра»
Литва - Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Кейн 27 (пенальти).
Литва: Шеткус, Климавичюс, Боровскис, Андрюшкявичюс, Гирдвайнис, Сливка (Хведукас 90), Жулпа, Вербицкас, Черных, Шярнас (Матулявичюс 76), Новиковас.
Главный тренер: Эдгарас Янкаускас.
Англия: Батленд, Кин, Магуайр, Крессуэлл, Стоунз, Уинкс, Хендерсон, Алли (Лингард 81), Триппьер, Рэшфорд (Старридж 72), Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Предупреждение: Сливка 54.
Судья: Орель Гринфилд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Посмотрим, что Кейн покажет на Чемпионате Мира.
Посмотрим, что Кейн покажет на Чемпионате Мира.
Кейн молодчага. На месте Месси я бы присмотрелся как он пенки бьёт.
Кейн молодчага. На месте Месси я бы присмотрелся как он пенки бьёт.