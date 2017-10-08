Словакия разгромила Мальту

Сборная Словакии одержала победу над командой Мальты в заключительном матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Трнава, стадион «Антон Малатински»
Словакия - Мальта 3:0 (1:0)
Голы: Немец 33, Немец 62, Дуда 69.
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Мазань 87), Пекарик, Шкриньяр, Дуда, Лоботка, Гамшик, Руснак (Мигалик 87), Вайсс, Немец.
Главный тренер: Ян Козак.
Мальта: Хогг, Аджиус, Церафа, Борг, Камиллери, Фенек, Фенек (Борг 88), Гэмбин (Фейлла 76), Эффионг, Пизани, Шембри.
Главный тренер: Пьетро Гедин.
Предупреждения: Фенек 30, Пизани 64, Дуда 79, Губочан 82, Шембри 82, Церафа 83.
Судья: Паоло Сильвио Маццолени.
В параллельном матче Кейн принес победу Англии над Литвой.
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эх надоумило авб продать Губо и оставить Нету чисто из-за того что тот тоже португез...
эх надоумило авб продать Губо и оставить Нету чисто из-за того что тот тоже португез...