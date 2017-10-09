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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Судебное разбирательство по делу М'Вила назначено на 22 ноября

сегодня, 15:38

Судебное разбирательство по делу футболиста казанского «Рубина» Янна М'Вила будет рассмотрено 22 ноября в Арбитражном суде Москвы.

Сегодня прошло предварительное заседание по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» в отношении АО Футбольный клуб «Динамо-Москва» и М'Вила. К судебному разбирательству, которое пройдет 22 ноября, в качестве третьего лица привлечен РФС.

М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с «Рубином», а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, договоренности о его переходе достигло «Динамо». С основным составом «бело-голубых» М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб.

В июне 2016 года М'Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС, футболист рассчитывал получить от «Динамо» около 300 тысяч евро. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег.

Затем М'Вила снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении «Динамо». В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила, который позже был заменен на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.

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Байкал Иркутск
сегодня в 16:48
Надо на динамовской безе памятник Погребняку установить!
Паша сидит на скамейки и считает деньги!
Sem25
сегодня в 16:05
Это интересно. Неужели кого-то из руководителей того периода, под суд отдадут? Тогда Стржалковский станет героем России. В футболе а коррупцией у нас еще никто не боролся.
Mоnоlo
сегодня в 16:02
Погнался за деньгами.
Одно слово румын
сегодня в 15:59
23-го в столыпин и к декабрю на лесоповал успеет
Don trambon
сегодня в 15:46
рубин других и не держат, только не чистых на руку))0
вoлгoдoн
сегодня в 15:44
Борзеют туземцы.Привыкли к роскоши.
Gotlib
сегодня в 15:41
Гоните его в шею.
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