Самый сомнительный полуфиналист Лиги чемпионов. С трудом прошли андердога с чудо-составом

16 апреля 2026, 14:52

Это может быть самая унылая пара.

Один гол за два матча – у «Арсенала» тотальный спад

Лихорадить «канониров» начало ещё до четвертьфиналов ЛЧ . Ничью с «Байером» на выезде ещё понять можно, но после этого идущий к трофеям во всех турнирах «Арсенал» сначала проиграл в финале Кубка лиги «Ман Сити», а затем вылетел от «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка Англии. Видимо, в тот момент и пошатнулась уверенность команды.

С того момента лондонцы выиграли один матч из пяти – первую игру со «Спортингом». На спад лидера АПЛ указывает и то, что даже с уступающим в качестве состава «Спортингом» за два матча «канониры» забили лишь раз. Причём в ответном матче в некоторых эпизодах «пушкарям» откровенно повезло. Хозяевам с трудом удавалось пробиться в штрафную соперника, действенным оружием стади удары Эзе и (уже классика) угловые – от остальных остроты исходило мало. Того же Дьёкереша просто закрыли.«Спортинг» же сохранял организованную структуру в обороне, не давал лондонцам свободного пространства – а сам пару раз убегал в крайне опасные атаки. Так, например, в концовке первого тайма Катаму попал в штангу, в начале второй половины Араухо выцеливал в дальний угол, тот же Араухо позднее едва не замкнул крайне опасную подачу, но упал в единоборстве с Москерой. Так что лондонцам отчасти даже повезло сохранить нули на «Эмирейтс».

Прагматичность или мечта

После вылета из внутренних кубковых турниров есть сомнения, нужна ли «Арсеналу» Лига чемпионов. С одной стороны, для клуба это болевая точка. За всю историю своего существования «канониры» ни разу не забирали главный еврокубок – и только раз добирались до финала турнира. Для Микеля Артеты это возможность вписать себя в историю великого клуба.

С другой стороны, «пушкари» сейчас уже остались без Кубка лиги и Кубка Англии, просели в чемпионате – после поражения от «Борнмута» отрыв от «Ман Сити» составляет всего шесть очков, при этом у «горожан» матч в запасе, а в ближайшем туре они сыграют между собой в Манчестере. Лондонцы в крайне напряжённом положении. Спад показывает, что сил на два престижных турнира может не хватить.

При этом какое сейчас положение дел – в Премьер-Лиге «Арсенал» на данный момент лидирует, любые разговоры может прервать, обыграв «Сити». Тут всё в их руках – и перспективы взять титул весьма неплохие. А вот в Лиге чемпионов титанов хватает и без ослабленных «канониров». Луис Энрике рвётся ко второй подряд победе в ЛЧ с ПСЖ (мотивация запредельная), «Бавария» Компани раскрылась как топ-проект, Венсану надо утвердиться среди элитных специалистов. «Атлетико» Симеоне – тот самый неуступчивый соперник, качество игры которого улетает в стратосферу, когда ставки зашкаливает и соперник соответствующий. Тут сколько угодно можно говорить о важности главного еврокубка – но Артете выгоднее пожертвовать им в пользу чемпионата, чем побежать за двумя трофеями и остаться вообще ни с чем.

Нет менталитета победителей

Когда такие рассуждения возникали относительно «Реала», «Барсы», «Ман Сити»? Даже в трудной ситуации все они ставили перед собой максимальные цели. Это уже показывает, что «канониры» за четыре года борьбы за трофеи так и остались кубковыми неудачниками. Всегда где-то рядом – но на выходе ни одного трофея не забирают. Так и сейчас.

Хорошо шли зимой, периодически теряли очки – но держали дистанцию от преследователей в чемпионате, в ЛЧ дошли до четвертьфинала, плюс к этому финал Кубка английской лиги и Кубок Англии.

Но как только возникли первые проблемы, весь собираемый образ рассыпался. За несколько недель «Арсенал» из кандидата на квадрупл едва не превратился в главное разочарование сезона. Не хватало лишь вылета от «Спортинга». И мандраж сразу перенёсся на чемпионат. Опять «Сити» в положении догоняющих, опять их очная встреча на финишной прямой, которая расставит всё на свои места. Почему клуб влил огромные деньги в проект Артеты – но что тогда, что сейчас видно, что это «горожане» охотник, а «канониры» – их жертва?

Артете укрепили линию обороны, привезли элитных исполнителей в центр поля, закрыли вопрос с форвардом. И даже с таким коллективом испанец рискует провалиться. Просто потому, что так и не появился дух победителей.

Велик риск разбиться об «Атлетико»

Возвращаясь к ЛЧ . «Арсенал» в компании «Баварии» ПСЖ и «Атлетико» – как «Спортинг» среди четвертьфиналистов. Мягко говоря, выбивается. У мюнхенцев с парижанами скрытый финал – нет в Европе команд с более стильным поставленным футболом. Соответственно и в финале будет противостояние философий, поскольку на другой стороне сетки – «Атлетико» и «Арсенал». «Канониры» в целом не показывают искромётный футбол и гораздо ближе к унылому. А «матрасники» – грубая брутальная команда.