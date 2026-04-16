Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиЛига чемпионов 2025/2026

Самый сомнительный полуфиналист Лиги чемпионов. С трудом прошли андердога с чудо-составом

16 апреля 2026, 14:52
Момент из матча

Это может быть самая унылая пара.

Один гол за два матча – у «Арсенала» тотальный спад

Лихорадить «канониров» начало ещё до четвертьфиналов ЛЧ. Ничью с «Байером» на выезде ещё понять можно, но после этого идущий к трофеям во всех турнирах «Арсенал» сначала проиграл в финале Кубка лиги «Ман Сити», а затем вылетел от «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка Англии. Видимо, в тот момент и пошатнулась уверенность команды.

С того момента лондонцы выиграли один матч из пяти – первую игру со «Спортингом». На спад лидера АПЛ указывает и то, что даже с уступающим в качестве состава «Спортингом» за два матча «канониры» забили лишь раз. Причём в ответном матче в некоторых эпизодах «пушкарям» откровенно повезло. Хозяевам с трудом удавалось пробиться в штрафную соперника, действенным оружием стади удары Эзе и (уже классика) угловые – от остальных остроты исходило мало. Того же Дьёкереша просто закрыли.«Спортинг» же сохранял организованную структуру в обороне, не давал лондонцам свободного пространства – а сам пару раз убегал в крайне опасные атаки. Так, например, в концовке первого тайма Катаму попал в штангу, в начале второй половины Араухо выцеливал в дальний угол, тот же Араухо позднее едва не замкнул крайне опасную подачу, но упал в единоборстве с Москерой. Так что лондонцам отчасти даже повезло сохранить нули на «Эмирейтс».

Прагматичность или мечта

После вылета из внутренних кубковых турниров есть сомнения, нужна ли «Арсеналу» Лига чемпионов. С одной стороны, для клуба это болевая точка. За всю историю своего существования «канониры» ни разу не забирали главный еврокубок – и только раз добирались до финала турнира. Для Микеля Артеты это возможность вписать себя в историю великого клуба.

С другой стороны, «пушкари» сейчас уже остались без Кубка лиги и Кубка Англии, просели в чемпионате – после поражения от «Борнмута» отрыв от «Ман Сити» составляет всего шесть очков, при этом у «горожан» матч в запасе, а в ближайшем туре они сыграют между собой в Манчестере. Лондонцы в крайне напряжённом положении. Спад показывает, что сил на два престижных турнира может не хватить.

При этом какое сейчас положение дел – в Премьер-Лиге «Арсенал» на данный момент лидирует, любые разговоры может прервать, обыграв «Сити». Тут всё в их руках – и перспективы взять титул весьма неплохие. А вот в Лиге чемпионов титанов хватает и без ослабленных «канониров». Луис Энрике рвётся ко второй подряд победе в ЛЧ с ПСЖ (мотивация запредельная), «Бавария» Компани раскрылась как топ-проект, Венсану надо утвердиться среди элитных специалистов. «Атлетико» Симеоне – тот самый неуступчивый соперник, качество игры которого улетает в стратосферу, когда ставки зашкаливает и соперник соответствующий. Тут сколько угодно можно говорить о важности главного еврокубка – но Артете выгоднее пожертвовать им в пользу чемпионата, чем побежать за двумя трофеями и остаться вообще ни с чем.

Нет менталитета победителей

Когда такие рассуждения возникали относительно «Реала», «Барсы», «Ман Сити»? Даже в трудной ситуации все они ставили перед собой максимальные цели. Это уже показывает, что «канониры» за четыре года борьбы за трофеи так и остались кубковыми неудачниками. Всегда где-то рядом – но на выходе ни одного трофея не забирают. Так и сейчас.

Хорошо шли зимой, периодически теряли очки – но держали дистанцию от преследователей в чемпионате, в ЛЧ дошли до четвертьфинала, плюс к этому финал Кубка английской лиги и Кубок Англии.

Но как только возникли первые проблемы, весь собираемый образ рассыпался. За несколько недель «Арсенал» из кандидата на квадрупл едва не превратился в главное разочарование сезона. Не хватало лишь вылета от «Спортинга». И мандраж сразу перенёсся на чемпионат. Опять «Сити» в положении догоняющих, опять их очная встреча на финишной прямой, которая расставит всё на свои места. Почему клуб влил огромные деньги в проект Артеты – но что тогда, что сейчас видно, что это «горожане» охотник, а «канониры» – их жертва?

Артете укрепили линию обороны, привезли элитных исполнителей в центр поля, закрыли вопрос с форвардом. И даже с таким коллективом испанец рискует провалиться. Просто потому, что так и не появился дух победителей.

Велик риск разбиться об «Атлетико»

Возвращаясь к ЛЧ. «Арсенал» в компании «Баварии» ПСЖ и «Атлетико» – как «Спортинг» среди четвертьфиналистов. Мягко говоря, выбивается. У мюнхенцев с парижанами скрытый финал – нет в Европе команд с более стильным поставленным футболом. Соответственно и в финале будет противостояние философий, поскольку на другой стороне сетки – «Атлетико» и «Арсенал». «Канониры» в целом не показывают искромётный футбол и гораздо ближе к унылому. А «матрасники» – грубая брутальная команда.

В этой паре лондонцы – очевидный аутсайдер. Мадридцы недавно «Барсой» пообедали – а это команда, которая могла бы конкурировать с теми же ПСЖ и «Баварией». Сила «матрасников» измеряется уровнем соперника и стадией турнира. Понятно, что с условной «Жироной» они будут играть в унылый футбол. Но когда на горизонте появляется шанс выиграть трофей, команда преображается. У Симеоне не так часто возникает шанс оформить титул – тем более когда дело касается главного еврокубка. Два финала, два поражения. В полуфинале их и мотивировать не надо, так что «Арсенал» не станет для них проблемой. А вот англичанам надо подготовиться к матчу жизни для Артеты (боссы уже присматриваются к другим тренерам).

Сортировать
Все комментарии
Grizly88
вчера в 00:19
Арсенал конечно выносил Матрас но шас команда на спаде
DXTK
DXTK ответ Тристан (раскрыть)
16 апреля в 21:07
Есть хорошие шансы сыграть у Арсенала в финале ЛЧ первые с 2006 года.......но в пелй1офф играть с Атлетико сложно.........но можно. тем более если их Тоттенхэм обыграл разок забив им три гола то думаю у нынешнего Арсенал должно все получиться........а в последний раз с Атлетико в плейофф играли еще при Венгере в ЛЕ, и тогда Симеоне вышел в финал и взял трофей. Посмотрим на сколько Артета везунчик.............
lobsterdam
16 апреля в 20:52
Арсеналу желаю удачи, но и ее маловато будет с такими соперниками и в ПФ, и в финале, если пройдут. Еще неизвестно, что хуже: проиграть в ПФ или в финале! Звание "финалист" - ни о чем, за это кубков не дают да и обидно: дошли, вот оно рядом и - мимо!Единственный плюс этого года, что кто-то из двух вылетит: или Бавария, или ПСЖ, посмотрим на их бодание и достаточно! Кто из них хуже не могу выбрать достаточно давно.
25процентный клоун
16 апреля в 19:00, ред.
Сомнительный не сомнительный, а уважать теперь уже надо. Всё что было до этого не имеет значения.
Вчерашний матч в Мюнхене все видели. Одна ошибка и исход решен
И Арсенал и Атлетико могут выиграть ЛЧ. Вспомните Тотенхем, который никто не видел в финале который остановил ливерный судья
Мне больше симпатичен Атлетико, но Арсенал тоже коассные ребята, если не зазвездятся и плюнут на чемпионат то могут забрать ЛЧ
ПСЖ и Бавар я уже брали ЛЧ, пусть этой паре тоже повезёт и кто-то из них заберёт ушастого вопреки всяким там прогнозам
Nifan
16 апреля в 16:51
Да выигрывал. Но любая форма набирается по ходу сезона и теряется тоже. Команда могла банально выдохнуться на дистанции, что с Арсеналом уже случалось не раз. Да и сами фаны Арсенала пишут что Артета команду загонял сильно.
IKER-RAUL
16 апреля в 16:34
Бавария -ПСЖ был бы классный финал.....а так кто то из них вылетит, а финалист будет играть с представителем унылой пары..
Тристан
16 апреля в 16:20
Автор в чем то прав, но чувствуется предвзятость. Арсенал уже выигрывал в этом розыгрыше ЛЧ и Атлетико Мадрид 4-0 и Баварию 3-1. Без Тимбера , Одегара и Мерино ожидаемо упало качество игры, но не так все фатально.
KSY16
16 апреля в 16:02
Ну Атлетико несомненно. Финал с Баварией.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 