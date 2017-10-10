Кандрева: «После ничьей с Македонией хотели кое-что сами себе доказать»

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева, забивший единственный гол во встрече с Албанией, прокомментировал победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2018 (1:0):

«После матча с Македонией мы хотели кое-что доказать сами себе. Думаю, сегодняшняя победа – хороший результат.

Победы никогда не бывают банальными или само собой разумеющимися. Мы в команде поговорили и поняли, что мы должны сплотиться и обрести уверенность перед стыковыми матчами. Теперь мы ждём, кто будет нашим соперником».

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