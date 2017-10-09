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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 53’ Молдавия 0:0 Австрия
21:45 53’ Сербия 0:0 Грузия
21:45 Идет второй тайм, 52’ Уэльс 0:0 Ирландия
21:45 Идет второй тайм, 54’ Албания 0:0 Италия
21:45 53’ Македония 2:0 Лихтенштейн
21:45 Идет второй тайм, 54’ Израиль 0:0 Испания
21:45 54’ Финляндия 0:0 Турция
21:45 52’ Украина 0:0 Хорватия
21:45 52’ Исландия 1:0 Косово
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На матче Австрия - Сербия Моуриньо просматривал хавбека гостей Гачиновича

сегодня, 22:48
АвстрияАвстрия3 : 2СербияСербияМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо присутствовал на матче отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Австрии и Сербии с целью просмотреть полузащитника гостей Мийята Гачиновича, утверждают британские СМИ.

Неизвестно, остался ли впечатлен «Особенный» действиями 22-летнего хавбека франкфуртского «Айнтрахта», однако игроку не удалось отметиться в той встрече результативными действиями, а его команда уступила австрийцам со счетом 2:3.

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Все комментарии
ermak6448
сегодня в 22:53
пока мини пауза правильно делает то есть на работе с пользой дела.
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