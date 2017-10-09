На матче Австрия - Сербия Моуриньо просматривал хавбека гостей Гачиновича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо присутствовал на матче отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Австрии и Сербии с целью просмотреть полузащитника гостей Мийята Гачиновича, утверждают британские СМИ.

Неизвестно, остался ли впечатлен «Особенный» действиями 22-летнего хавбека франкфуртского «Айнтрахта», однако игроку не удалось отметиться в той встрече результативными действиями, а его команда уступила австрийцам со счетом 2:3.

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