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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Коноплянка: «Очень удивлён. Думал, что дожмём хорватов»

сегодня, 04:36
УкраинаУкраина0 : 2ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал поражение своей команды от Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018 (0:2):

«Я не знаю, что случилось. Нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме. Хорошо играли в первом тайме, я верил, что мы выиграем. Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я не знаю, что произошло.

Я очень удивлён, потому что первый тайм мы играли очень солидно с хорошей командой. Думал, что дожмём. Не знаю, или хорваты прибавили, или мы подсели. Нам не хватало нападающего. Того же Кравца, чтобы он цеплялся за мячи. Ярмоленко? Это не его позиция. У него там не получается, и он сам об этом говорит.

До игры все улыбались, был позитив. Я доволен коллективом, ребятами и игрой в первом тайме. Но сейчас что-то говорить нет смысла. Нужно разбирать моменты. Хорваты нас полностью переиграли во втором тайме. Не знаю, за счёт чего. Понятно, что за счёт брака, но... У них играют сильные футболисты. Может, они разозлились за первый тайм.

Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать. Выключу телефон, сядем с ребятами и о чём-то поговорим. Может, получится отвлечься от футбола».

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