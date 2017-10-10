Ярмоленко: «Видно, что у Хорватии игроки очень высокого уровня»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Хорватии в матче последнего тура отборочного этапа ЧМ-2018 (0:2):

«С чем связано то, что после перерыва команду как будто подменили? Не знаю. Может, сил не хватило. Тяжело сказать, знаете. Видно, что у сборной Хорватии игроки очень высокого уровня. Допустили одну ошибку в обороне, пропустили гол, а потом было тяжело собраться. Когда пропустили второй, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало.

У нас был план на игру – не давать играть центральным полузащитникам. Ракитич, Модрич – это их самая сильная линия. Мы с ними играли персонально. Во втором тайме где-то недоработали. Модрич только развернулся и сразу отдал передачу как рукой. Так они забили».

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