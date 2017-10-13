16 игроков попали в заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром»

ЦСКА вылетел в Краснодар, где завтра проведет матч 13-го тура РФПЛ против «Краснодара».
В распоряжении главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко будет 16 игроков:
голкиперы: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников;
полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко;
нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Ранее мы сообщали, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин не примут участия в предстоящем поединке из-за травм.
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