Монтелла: «Хочу пойти по пути Спаллетти, но предпочел бы сохранить свои волосы!»

Накануне миланского дерби главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла выразил уважение своему коллеге из «Интера» Лучано Спаллетти:

«Спаллетти — превосходный тактик. Он взял под свое командование состав, желающий вернуть команду на былые позиции. Мы поменяли 11 игроков, но Спаллетти — сам по себе бонус для наших земляков. Я играл под его руководством и наблюдал за его преображением. Надеюсь лишь, что и сам смогу развиваться и пойти по его пути... и все же я бы предпочел сохранить свои волосы!

Я не думаю, что семь очков отражают разницу между нами. Мы сосредоточены на том, чтобы просто быть „Миланом“ и извлекать пользу из наших сильных сторон».

Ранее Монтелла отметил, что «россонери» постараются любым способом обыграть «нерадзурри».

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