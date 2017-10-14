Бергара: «Я бы предпочел, чтобы Роналду продолжил свою безголевую серию»

Полузащитник «Хетафе» Маркел Бергара готовится ко встрече с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, который в этом сезоне чемпионата Испании голов еще не забивал:

«Я бы предпочел, чтобы Криштиану продолжил свою безголевую серию. Разумеется, его соперникам хочется в это верить.

Но не думаю, что в случае Роналду так и будет. В итоге, как и всегда, он проведет прекрасный сезон. При этом отмечу, что уверенный в себе Криштиану гораздо сильнее».

Напомним, что Бергара только в этом июле перешел в «Хетафе» из «Реала Сосьедад».

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