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    27%
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    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 сегодня Гондурас -:- Мексика
03:00 сегодня Панама -:- Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 сегодня Парагвай -:- Венесуэла
02:30 сегодня Бразилия -:- Чили
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Монтелла: «Нам надо обыграть „Интер“ любым способом»

вчера, 23:56
ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан15.10.2017 в 21:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла делится ожиданиями от дерби с «Интером», которое состоится 15 октября и может стать решающим в судьбе наставника:

«Теперь наши головы день и ночь будут заняты мыслями о предстоящем дерби. Нам надо выиграть любым способом, но мы, на мой взгляд, находимся на правильном пути.

Калинич? Мы следим за его состоянием день за днем — так мне сказали врачи. Посмотрим, успеет ли он восстановиться к схватке с „нерадзурри“. Кутроне? Патрик не похож на меня в игровом плане, но он голоден и я рад, что он у меня есть. Он — мой козырь».

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