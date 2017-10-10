Монтелла: «Нам надо обыграть „Интер“ любым способом»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла делится ожиданиями от дерби с «Интером», которое состоится 15 октября и может стать решающим в судьбе наставника:

«Теперь наши головы день и ночь будут заняты мыслями о предстоящем дерби. Нам надо выиграть любым способом, но мы, на мой взгляд, находимся на правильном пути.

Калинич? Мы следим за его состоянием день за днем — так мне сказали врачи. Посмотрим, успеет ли он восстановиться к схватке с „нерадзурри“. Кутроне? Патрик не похож на меня в игровом плане, но он голоден и я рад, что он у меня есть. Он — мой козырь».

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