Недвед: «Система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта фубола»

Управляющий директор «Ювентуса» Павел Недвед считает, что видеоповторы убивают эмоции в футболе.



«Это неправда, что „Ювентусу“ не по душе система видеоповторов. Мы приветствуем все передовые технологии, однако они должны служить всем одинаково. Лично я считаю, что система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта футбола: вы забили гол и не знаете, можно ли его начать праздновать».



Ранее Павел Недвед назвал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу величайшим игроком.

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