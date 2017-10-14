Недвед: «Система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта фубола»

Управляющий директор «Ювентуса» Павел Недвед считает, что видеоповторы убивают эмоции в футболе.
«Это неправда, что „Ювентусу“ не по душе система видеоповторов. Мы приветствуем все передовые технологии, однако они должны служить всем одинаково. Лично я считаю, что система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта футбола: вы забили гол и не знаете, можно ли его начать праздновать».
Ранее Павел Недвед назвал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу величайшим игроком.
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Например в матче с Аталантой отменили чистый гол Манджукича из-за того, что тремя минутами ранее Лихтштайнер нарушил правила. Так может любой судья игру ломать - отменять каждый гол, промотав повтор на полтайма назад. Это же бред.
Например в матче с Аталантой отменили чистый гол Манджукича из-за того, что тремя минутами ранее Лихтштайнер нарушил правила. Так может любой судья игру ломать - отменять каждый гол, промотав повтор на полтайма назад. Это же бред.