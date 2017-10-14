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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 38’ Томь 1:0 Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
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Недвед: «Система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта фубола»

сегодня, 12:29

Управляющий директор «Ювентуса» Павел Недвед считает, что видеоповторы убивают эмоции в футболе. 

«Это неправда, что „Ювентусу“ не по душе система видеоповторов. Мы приветствуем все передовые технологии, однако они должны служить всем одинаково. Лично я считаю, что система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта футбола: вы забили гол и не знаете, можно ли его начать праздновать».

Ранее Павел Недвед назвал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу величайшим игроком.

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Все комментарии
Великий Князь
сегодня в 13:32
Повторы это отлично, только вот не правильно то, что судья сам принимает решение, когда смотреть повтор, а когда нет. Плюс ко всему они должны применятся только при рассмотрении голов (пересёк или нет мяч линию и наличие офсайда) и при выдаче карточек. В остальном они не нужны.
Например в матче с Аталантой отменили чистый гол Манджукича из-за того, что тремя минутами ранее Лихтштайнер нарушил правила. Так может любой судья игру ломать - отменять каждый гол, промотав повтор на полтайма назад. Это же бред.
juvenale
сегодня в 13:32
пока эта система только помогает соперникам Ювентуса,так как очень много ошибок не в пользу Юве
Чист
сегодня в 13:19
ничего не убивает - но чистых ляпов не будет - как это чачтенько бываета когда из-за болельщиков по 10 -20 минут тормозятся игры это видать не убивает - а нарушеня по 2-5 минут иногда а тут минута повтора судья не должен бегать посмотрят и оределят и все что -тут чего убило
Владимир Викторович
сегодня в 13:16
Вам забили "левый" гол, и у вас сохраняется шанс на справедливость!
ritar ответил Owl Fake
сегодня в 12:54
Owl Fake:
А как же другой аспект - справедливость?
Какая еще справедливость? Кто и где ее видел. Не нужно обманываться: справедливости не существует.
ritar
сегодня в 12:53
полностью согласен с Пашей!
sir-5
сегодня в 12:53
Зато прибыли какие!!! Это как с ЕГЭ :Боролись с "коррупцией "в ВУЗах,перенесли её в более массовый нижний сектор. Подкручу,нахрен,любую программу,везде-человеческий фактор.
Owl Fake
сегодня в 12:34
А как же другой аспект - справедливость?
zim289
сегодня в 12:31
и добавила РАЦИОНАЛЬНОГО
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