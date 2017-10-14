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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 сегодня Томь -:- Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
14:00 сегодня Динамо СПб -:- Спартак-2
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Пол Инс: «Потеря Мане для „Ливерпуля“ весомее, чем могла бы стать потеря Коутиньо»

сегодня, 11:54

Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс считает, что потеря Садьо Мане на шесть недель из-за травмы ударит по мерсисайдцам больнее, чем если бы из команды ушел Филиппе Коутиньо:

«„Ливерпуль“ не сможет рассчитывать на Мане порядка шести недель — это отвратительные новости. Его потеря гораздо весомее, чем могла бы стать потеря Филиппе Коутиньо.

Мане остается сконцентрированным от первой до последней минуты. Без него „Ливерпуль“ станет намного слабее, Садьо жизненно необходим».

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