Пол Инс: «Потеря Мане для „Ливерпуля“ весомее, чем могла бы стать потеря Коутиньо»

Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс считает, что потеря Садьо Мане на шесть недель из-за травмы ударит по мерсисайдцам больнее, чем если бы из команды ушел Филиппе Коутиньо:

«„Ливерпуль“ не сможет рассчитывать на Мане порядка шести недель — это отвратительные новости. Его потеря гораздо весомее, чем могла бы стать потеря Филиппе Коутиньо.

Мане остается сконцентрированным от первой до последней минуты. Без него „Ливерпуль“ станет намного слабее, Садьо жизненно необходим».

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