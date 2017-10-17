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В списке самых высокооплачиваемых европейских звезд Роналду уступил только Джоан Роулинг

сегодня, 12:58

Журнал Forbes провел исследование, целью которого было выяснить, кто же среди европейских звезд зарабатывает больше всего денег. Второе место в рейтинге занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду. За текущий год футболист заработал 93 млн долларов.

На пятом месте обосновался знаменитый теннисист Роджер Федерер (65 млн долларов за 2017 год). Певица Адель заняла четвертое место (69), а «бронзовое» место осталось за британской музыкальной группой «Coldplay» (88). Больше Роналду заработала только английская писательница Джоан Роулинг — 95 млн долларов.

Отметим, что на 20-й позиции оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Шведский футболист в 2017 году получил 32 млн долларов.

В июле британская компания Hopper провела исследование, показавшее, что Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram.

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Все комментарии
Казанский
сегодня в 14:23
на 20-й позиции оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Шведский футболист в 2017 году получил 32 млн долларов.
----------------------
Не получается у Тёмы быть вторым Ибрагимовичем,даже нюхая ладонь в Истарграмм((
Footbolista ответил OLESOCC
сегодня в 14:23
OLESOCC:
Погребняк на каком месте?.
Он доходы, наверное, скрывает...не попал в рейтинг ))
Казанский ответил Académica de Coimbra
сегодня в 14:20
Académica de Coimbra:
Дамский угодник Суеверный в топе. Ахахаха.
Кто такая Адель и чем она похожа на бывшую жену Суеверного...вот главная интрига Соккера в этом году)))
Казанский
сегодня в 14:18
Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram.
-------------------------
Даже не представляю чувства Артемки-Пенхауза,который живет в Вконатке и Истаграмм,а кроме смеха ему ничего не перепадает(((
Karkaz
сегодня в 14:17
Интересно что там можно такое написать на 100 млн.?) Книгу, "как заработать 100 лямов сидя на диване"?)
Footbolista ответил sihafazatron
сегодня в 14:15
sihafazatron:
400 тыс долларов за каждый пост в инстаграме?- ну это вообще бред по-моему, люди голодают по всюду, а такие знаменитости ни за что получают сумасшедшие деньги
Владельцы истограмм )) деляться со звездами доходами от рекламы это нормально...
Насчет голодающих согласен...но Рон вроде на благотворительность тратится прилично...
OLESOCC
сегодня в 14:14
Погребняк на каком месте?.
ДСА
сегодня в 14:12
Придется Реалу еще 2,5 млн. накинуть к зарплате.
Académica de Coimbra
сегодня в 14:10
Дамский угодник Суеверный в топе. Ахахаха.
andre_can
сегодня в 14:06
Нашим и не снилось...
Bavaria_M ответил ronaldo743
сегодня в 14:06
ronaldo743:
Даже здесь второй. Судьба такая.
ну) что в футболе его баба обошла что на звездном поприще(
невезет рону с бабами вечно его обходят
Serge Boykov
сегодня в 14:01
У него доход больше чем бюджет нашего клуба на этот сезон!!!
Это прям не справедливость...
Ну тут уж ничего не поделать и кто бы что не говорил,он великий игрок,который сделал себя сам,у него не было такого таланты от бога как у Месии...
Académica de Coimbra ответил Суеверный
сегодня в 14:00
Суеверный:
Дамам уступать приятно. Несколько удивлен позицией в списке Адель. Я с момента ее появления на музыкальном поприще стал с уважением к ней относиться. Даже бывшей жене порекомендовал. Одобрила. Но никак не мог предвидеть такой коммерческий успех. Вот тебе и "знаток" футбола и популярной музыки... Похоже единственное что мы знаем это то что ничего не знаем.
    Ver
    сегодня в 13:49
    Писаки тоже "звёзды"?...Куда ни плюнь в "звезду" попадешь...
    ronaldo743
    сегодня в 13:48
    Даже здесь второй. Судьба такая.
    СТЕЙК
    сегодня в 13:47
    Роулинг пузырь для отмывания бабла
    Overbeer
    сегодня в 13:41
    За потного Гришу такие деньги...ужас просто
    Рокки Бальбоa
    сегодня в 13:25
    Лучший во всем!!!
    Y.N.W.A.
    сегодня в 13:25
    Роулинг на классе)
    На самом деле один из самых выдающихся персонажей в современном мире.
    FERIS
    сегодня в 13:21
    Рон и тут первый среди футболистов!
    Juve14
    сегодня в 13:19
    Зарабатывают же люди!!! Молодцы, что еще сказать! Нам и вам остается лишь хейтерить и завидовать)
    Alex12357
    сегодня в 13:19
    Роналду и в подмётки не годится Российским олигархам!!!
    Cektor
    сегодня в 13:17
    роналду зарабатывает миллионы , а толку от него 1 гол в Лалиги)))
    sihafazatron
    сегодня в 13:16
    400 тыс долларов за каждый пост в инстаграме?- ну это вообще бред по-моему, люди голодают по всюду, а такие знаменитости ни за что получают сумасшедшие деньги
    Шуnя771
    сегодня в 13:14
    До неуплаты налогов Мессия тут мог быть)))
    Суеверный
    сегодня в 13:09
    Дамам уступать приятно. Несколько удивлен позицией в списке Адель. Я с момента ее появления на музыкальном поприще стал с уважением к ней относиться. Даже бывшей жене порекомендовал. Одобрила. Но никак не мог предвидеть такой коммерческий успех. Вот тебе и "знаток" футбола и популярной музыки... Похоже единственное что мы знаем это то что ничего не знаем.
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