В списке самых высокооплачиваемых европейских звезд Роналду уступил только Джоан Роулинг

Журнал Forbes провел исследование, целью которого было выяснить, кто же среди европейских звезд зарабатывает больше всего денег. Второе место в рейтинге занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду. За текущий год футболист заработал 93 млн долларов.

На пятом месте обосновался знаменитый теннисист Роджер Федерер (65 млн долларов за 2017 год). Певица Адель заняла четвертое место (69), а «бронзовое» место осталось за британской музыкальной группой «Coldplay» (88). Больше Роналду заработала только английская писательница Джоан Роулинг — 95 млн долларов.

Отметим, что на 20-й позиции оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Шведский футболист в 2017 году получил 32 млн долларов.

В июле британская компания Hopper провела исследование, показавшее, что Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram.

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