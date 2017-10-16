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«Лестер» сыграл вничью с «Вест Бромвичем»

вчера, 23:52
Лестер СитиЛестер Сити1 : 1Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

«Лестер» дома поделил очки с «Вест Бромвичем» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс»

«Лестер» - «Вест Бромвич» 1:1 (0:0)
Голы: Марез 80 - Шадли 63.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон (Чилуэлл 74), Магуайр, Марез, Иборра (Кинг 90), Ндиди, Олбрайтон, Ихеаначо (Слимани 74), Варди.
Главный тренер: Крэйг Шекспир.

«Вест Бромвич»: Майхилл, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Ливермор, Крыховяк, Бэрри, Шадли (Маколи 84), Родригес (Макклейн 84), Рондон.
Главный тренер: Тони Пьюлис.

Предупреждения: Хегази 8, Майхилл 47, Ихеаначо 62, Олбрайтон 68.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
juchok ответил Owl Fake
сегодня в 00:47
Owl Fake:
Качественный матч добротных британских команд. ВБА одинаково слаженно хорош любым составом. Собственно, поэтому Бромвич при любых исходах в золотой середине таблицы. А вот Лестер ничью спас лишь идеальными заменами, может Шекспир с составом не угадал, и Шмейхель напривозил достаточно.
че он там напривозил? Шадли штраф пробил идеально!
drug01
сегодня в 00:24
Молодцы? Весело играли......счет по игре!
ermak6848
сегодня в 00:07
интересно играли Итог ничья
juchok
сегодня в 00:06
жалко Лестер.... вылетят, скорее всего
Owl Fake
сегодня в 00:06
Качественный матч добротных британских команд. ВБА одинаково слаженно хорош любым составом. Собственно, поэтому Бромвич при любых исходах в золотой середине таблицы.
А вот Лестер ничью спас лишь идеальными заменами, может Шекспир с составом не угадал, и Шмейхель напривозил достаточно.
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