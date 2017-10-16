«Лестер» сыграл вничью с «Вест Бромвичем»

«Лестер» дома поделил очки с «Вест Бромвичем» в матче 8-го тура чемпионата Англии.
Лестер, стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс»
«Лестер» - «Вест Бромвич» 1:1 (0:0)
Голы: Марез 80 - Шадли 63.
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон (Чилуэлл 74), Магуайр, Марез, Иборра (Кинг 90), Ндиди, Олбрайтон, Ихеаначо (Слимани 74), Варди.
Главный тренер: Крэйг Шекспир.
«Вест Бромвич»: Майхилл, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Ливермор, Крыховяк, Бэрри, Шадли (Маколи 84), Родригес (Макклейн 84), Рондон.
Главный тренер: Тони Пьюлис.
Предупреждения: Хегази 8, Майхилл 47, Ихеаначо 62, Олбрайтон 68.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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А вот Лестер ничью спас лишь идеальными заменами, может Шекспир с составом не угадал, и Шмейхель напривозил достаточно.
А вот Лестер ничью спас лишь идеальными заменами, может Шекспир с составом не угадал, и Шмейхель напривозил достаточно.