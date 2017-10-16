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«Ньюкасл» выставлен на продажу

сегодня, 20:22

В прессе все чаще звучат слова о смене руководства «Ньюкасла». Действующий владелец клуба Майк Эшли решил прояснить ситуацию и свои намерения.

«Один из старейших и любимых поклонниками футбольных клубов „Ньюкасл“ нуждается в конкретном направлении и пути к светлому и успешному будущему. Чтобы позволить клубу выйти на новый уровень и получить необходимые инвестиции, в интересах „Ньюкасла“ и его фанатов будет выставить клуб на продажу», - сообщает официальный сайт «сорок».

Напомним, что Эшли приобрел «Ньюкасл» в 2007 году.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 21:44
Может это и к лучшему приведёт, во всяком случае надежда на это есть.
Одно слово румын
сегодня в 21:32
Сорок на птичьем рынке надо продавать
DVOK68
сегодня в 21:29
Дай то Бог не просто богатого покупателя а и с умной головой.
Zely ответил Mоnоlo
сегодня в 21:25
Здесь в анкете имя почему то не отображается
008Maximus ответил Indian
сегодня в 21:24
Indian:
Есть фильм с Ньюкаслом. "Гол!" называется.
Я смотрел по матч тв, но не понял фильм. Парень в грязи валялся весь фильм.
Zely ответил Mоnоlo
сегодня в 21:23
А как величать?
ermak6848
сегодня в 21:21
Мадам Инфляция - коварная женщина....
заDOOMчивый
сегодня в 21:16
Алан купит Сорок и с ним они станут чемпионами.
FILL3286
сегодня в 21:07
    Indian
    сегодня в 21:05
    Есть фильм с Ньюкаслом. "Гол!" называется.
    Ruslik1982
    сегодня в 21:01
    дайте два
    GooSe25
    сегодня в 20:53
    Парни , ну что , может всё-таки скинемся? Поможем дружным "соккером" спасти Ньюкасл?))
    RussianHorse
    сегодня в 20:53
    Давно было пора.
    Эшли отвратительнейший владелец.
    Аксинья
    сегодня в 20:52
    И новые хозяева найдутся и клуб перемеинуют на свой манер в "Ню Кас Ли"
    Великий Князь
    сегодня в 20:46
    Не уж то будет Чайнакасл?(
    Mоnоlo ответил Zely
    сегодня в 20:45
    Zely:
    Маноло, это ты на фото? Покажи личико
    Нет, не я. ВК меня найди и посмотри. Там много фото.
    ману дель мораль
    сегодня в 20:44
    Скоро и с барсой тоже самое произойдет, когда месси исчерпает все ресурсы и потребует новый контракт, где то к 2020 году)))
    вхсо 111
    сегодня в 20:44
    Интересно какой наш толстосум раскашелится, и приобретёт себе новую игрушку.)
    eaguar
    сегодня в 20:43
    китайцы купят
    YRunner
    сегодня в 20:42
    Удачно! Я как раз накопил.
    Mamaev
    сегодня в 20:36
    Даю десять тысяч шиллингов!
    Филипповых
    сегодня в 20:35
      Zely ответил Mоnоlo
      сегодня в 20:33
      Маноло, это ты на фото? Покажи личико
      Dominators
      сегодня в 20:32
      Ширера в президенты .
      ЭJlvIS
      сегодня в 20:28
      Ок беру
      Морозовский
      сегодня в 20:28
      "Проект" , надо брать !
      Mоnоlo
      сегодня в 20:26
      Наконец то! Эшли еще то убожество!
      Zely
      сегодня в 20:26
      О беру, упакуйте!
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