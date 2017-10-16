«Ньюкасл» выставлен на продажу

В прессе все чаще звучат слова о смене руководства «Ньюкасла». Действующий владелец клуба Майк Эшли решил прояснить ситуацию и свои намерения.

«Один из старейших и любимых поклонниками футбольных клубов „Ньюкасл“ нуждается в конкретном направлении и пути к светлому и успешному будущему. Чтобы позволить клубу выйти на новый уровень и получить необходимые инвестиции, в интересах „Ньюкасла“ и его фанатов будет выставить клуб на продажу», - сообщает официальный сайт «сорок».

Напомним, что Эшли приобрел «Ньюкасл» в 2007 году.

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