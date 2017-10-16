Индийская учительница с сыном выиграли конкурс ФИФА и посетят матч открытия ЧМ-2018

ФИФА провела конкурс под названием «Приведи с собой кого-то особенного». Любому желающему предлагалось написать рассказ о том, кого бы он взял с собой на матч открытия чемпионата мира в России. В организацию прислали 13 тысяч рассказов, и один из них понравился представителям ФИФА больше всех остальных.

29-летний индиец Адитяншу опубликовал вдохновляющую историю о своей маме, Девашри, которая основала первую спортивную программу в своей школе, чтобы научить учеников спортивному духу и дисциплине во всех сферах их жизни.

«В течение 33-летней карьеры учителя мама использовала спортивные ценности в процессе развития тысяч детей, помогала им взрослеть и выражать себя с помощью спорта. Она была бы очень рада и горда стать частью величайшего спортивного спектакля на Земле», - рассказал сын учительницы.

Адитяншу и Девашри посетят матч открытия ЧМ-2018, который состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Несколько дней назад стал известен состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-2018.

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