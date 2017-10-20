Гасилин вернется на поле весной

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин продолжает восстанавливаться после операции из-за обострения старой травмы голеностопного сустава.

«Ходить и вставать на ногу пока не могу. Восстанавливаюсь дома, жду, когда начнется реабилитация в Москве», — сказал футболист.

Предполагается, что Гасилин приступит к реабилитации в ноябре. Самый оптимальный расклад для игрока - участие в зимних сборах «Амкара» и весеннее возобновление сезона вместе с «красно-черными». Всему виной те последние шесть месяцев, которые Алексей провел на уколах. Время показало, что операцию следовало сделать раньше.

В текущем сезоне Гасилин провел 6 матчей в РФПЛ, но результативными действиями не отметился.

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