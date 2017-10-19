Ребров, Зобнин и Зе Луиш тренируются по индивидуальной программе

Как сообщает пресс-служба «Спартака», вратарь Артем Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш тренируются вне общей группы.

«После победного матча группового этапа Лиги чемпионов с „Севильей“ Массимо Каррера дал команде выходной. В четверг спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали подготовку к игре с „Амкаром“, которая пройдет на „Открытие Арене“ 21 октября и начнется в 19:00. Сегодня красно-белые собрались на подмосковной базе в Тарасовке в десять утра. Спустя час стартовала тренировка. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику. А в заключение был футбол на ограниченном участке поля.

Следует отметить, что вратарь Артём Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев, Джано Ананидзе и Александр Самедов лечатся», - говорится в сообщении пресс-службы.



Ранее сообщалось, что первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что «Спартаку» нужно избежать чувства эйфории после победы над «Севильей»

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