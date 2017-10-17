Ари может вернуться на поле к концу ноября

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал в интервью, что планирует полностью восстановиться после травмы и вернуться на поле к концу ноября.



«Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября».



Напомним, что в июле Ари получил серьезную травму.



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