«Тосно» потерял Быстрова на неделю

По информации источника, полузащитник «Тосно» Владимир Быстров и защитник команды Виталий Шахов не примут участия в матче 14-го тура РФПЛ против «Ростова» из-за повреждений.

Причем если у Шахова еще есть шанс успеть восстановиться и выйти на поле, то Быстров пропустит около недели.

При этом хавбек Вагиз Галиулин залечил свое повреждение и готов сыграть. Нападающий Антон Заболотный пока тренируется по индивидуальной программе, но должен успеть восстановиться к предстоящей встрече.

Напомним, «Тосно» и «Ростов» рассудит судейская бригада под руководством Владимира Москалева.

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