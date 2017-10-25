Браво: «Это была очень сложная игра для „Сити“. Мы к такому не привыкли»

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 4-го раунда Кубка Лиги (0:0, 4:1 - пенальти):

«У меня смешанные чувства, потому что это была очень сложная игра для „Сити“. Это не то, к чему мы привыкли. У соперника было много шансов, они несколько раз могли поразить наши ворота, но к счастью, мы справились с ними в серии пенальти.

Когда вы так мощно атакуете, то оставляете пространство позади себя. У соперника было два быстрых игрока в атаке. Они создали множество моментов и были очень опасны. Безусловно, нам повезло не пропустить гол. Но мы привыкли играть именно так. Обычно это у нас получается, но сегодня было сложнее».

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