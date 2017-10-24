Буффон: «Продолжу карьеру только в том случае, если „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что может продолжить карьеру только в том случае, если туринцы выиграют Лигу чемпионов.



«Мне не кажется, что я передумаю завершать карьеру, - это осознанный шаг. Я не беспокоюсь о будущем, я с энтузиазмом наблюдаю за тем, с чем могу столкнуться после завершения карьеры. Я не думаю, что еще год или два моей игровой карьеры что-либо изменили бы. Единственный вариант, при котором я бы продолжил карьеру - это победа в Лиге чемпионов».



Напомним, что Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА.

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