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Буффон: «Продолжу карьеру только в том случае, если „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

сегодня, 17:49

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что может продолжить карьеру только в том случае, если туринцы выиграют Лигу чемпионов. 

«Мне не кажется, что я передумаю завершать карьеру, - это осознанный шаг. Я не беспокоюсь о будущем, я с энтузиазмом наблюдаю за тем, с чем могу столкнуться после завершения карьеры. Я не думаю, что еще год или два моей игровой карьеры что-либо изменили бы. Единственный вариант, при котором я бы продолжил карьеру - это победа в Лиге чемпионов».

Напомним, что Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА. 

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Все комментарии
susanin ultrazenith
сегодня в 19:03
drug01
сегодня в 18:49
Правильное решение,значит надо играть на победу!!!!!
juvenale ответил Internazionale Milano
сегодня в 18:38
Internazionale Milano:
Гоббам не дано, выиграть ушастого.
    Lazio-Kiev ответил Internazionale Milano
    сегодня в 18:23
    Internazionale Milano:
    Гоббам не дано, выиграть ушастого.
    Уже выигрывали.
    Марк Аврелий
    сегодня в 18:19
    Короче завершит карьеру после ЧМ 2018, если итальяшки туда попадут.
    Internazionale Milano
    сегодня в 18:15
    Гоббам не дано, выиграть ушастого.
    Воин666 ответил Agro1987
    сегодня в 18:09
    Agro1987:
    По сути только Реал сильнее Юве на данный момент. ПСЖ, Бавария, Барса, МС и Ювентус по силе равны сейчас. Да и по серии А не суди, потому что Юве Аллегри разгоняется только во второй половине сезона, и становится сильнее раза в 2 себя же самого первой половины сезона. Так было в 1 сезон Аллегри, так было во 2 сезон Аллегри, и так было в 3 сезон Аллегри. Так будет и сейчас) Я не говорю что Юве выиграет ЛЧ, но шансов у Юве не меньше чем у всех клубов, исключение только Реал, да и то порох у них когда-нибудь тоже закончится.
    ПСЖ и Сити даже близко нет равны с Юве. Только лишь начало сезона и они ещё посыпятся.
    Overbeer
    сегодня в 18:02
    Точно на покой собрался)
    dimagas1
    сегодня в 18:00
    Ну тогда пока Буффону можно сказать.
    Конебаклан ответил susanin ultrazenith
    сегодня в 18:00
    susanin ultrazenith:
    Не обязательно. Дино Дзофф стал чемпионом мира в 42 года.
    Ну щас уже ему 39 и не факт,что Итальянцы поедут к нам на мир.
    Конечно очень хочется видеть их.
    Алексей Буренин
    сегодня в 17:57
    Буффон лучший
    Agro1987 ответил MarkN1007
    сегодня в 17:55
    MarkN1007:
    как не крути но врят ли юве вииграет лч есть очень много более сильних клубов тем более сейчас юве совсем не очень да и в серии а не все так гладко
    По сути только Реал сильнее Юве на данный момент. ПСЖ, Бавария, Барса, МС и Ювентус по силе равны сейчас. Да и по серии А не суди, потому что Юве Аллегри разгоняется только во второй половине сезона, и становится сильнее раза в 2 себя же самого первой половины сезона. Так было в 1 сезон Аллегри, так было во 2 сезон Аллегри, и так было в 3 сезон Аллегри. Так будет и сейчас)
    Я не говорю что Юве выиграет ЛЧ, но шансов у Юве не меньше чем у всех клубов, исключение только Реал, да и то порох у них когда-нибудь тоже закончится.
    grafff
    сегодня в 17:54
    Жалко, закончит карьеру в следующем году!)
    susanin ultrazenith ответил Конебаклан
    сегодня в 17:53
    Конебаклан:
    При всем уважении Буффон,но тебе пора завершать карьеру!
    Не обязательно.
    Дино Дзофф стал чемпионом мира в 42 года.
    Agro1987
    сегодня в 17:53
    Очень надеюсь , что мы будем победителями ЛЧ 2017-2018 Джиджи, и ты останешься с нами ещё на 1 год) Верим. Вперёд Юве, вперёд Джиджи!!!)))
    MarkN1007
    сегодня в 17:52
    как не крути но врят ли юве вииграет лч есть очень много более сильних клубов тем более сейчас юве совсем не очень да и в серии а не все так гладко
    Конебаклан
    сегодня в 17:51
    При всем уважении Буффон,но тебе пора завершать карьеру!
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