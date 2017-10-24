Ройс: «Пока не знаю, где закончу свою карьеру»

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал свое потенциальное будущее в других клубах.



«Есть четыре или пять клубов, которые интересуются мной. Учитывая мой возраст, уже не за горами последний контракт и последняя возможность попробовать себя где-либо еще. Я должен быть честен, поэтому и говорю, что пока не знаю, где я закончу свою карьеру. На данный момент я счастлив в „Боруссии“, но в 2019 году, когда мой контракт подойдет к концу, мне нужно будет сесть и принять взвешенное решение».



Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ливерпуль» интересуются Марко Ройсом.

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