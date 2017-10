Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа, сравнявший счет в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Норвич Сити», стал первым игроком «канониров», родившимся после того, как Арсен Венгер возглавил лондонский клуб, и забившим за команду.

Нкетиа родился 30 мая 1999 года, а Венгер встал у руля «Арсенала» 1 октября 1996 года.

Арсен непотопляемый

1 - Eddie Nketiah (born 30/05/99) is the first player born after Arsene Wenger was appointed @Arsenal manager to score for the club. Youth. — OptaJoe (@OptaJoe) 24 октября 2017 г.

