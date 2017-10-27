Кавани забил 63 гола в 63 последних матчах за ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани забил гол в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». Этот гол стал 63 для уругвайца в 63 последних матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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