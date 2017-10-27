Матч «Милан» - «Ювентус» посмотрят 730 млн человек по всему миру

Матч 11-го тура Серии А «Милан» - «Ювентус» интересен во многих точках земного шара.
«Россонери» подтвердили, что телеаудитория этой встречи составит порядка 730 млн человек.
Встреча «Милан» - «Ювентус» состоится завтра, 28 октября, и начнется в 19:00 мск. Команды рассудит рефери Паоло Валери.
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Итальянский футбол возвращается!!!!!
Итальянский футбол возвращается!!!!!
"Милан" назвал количество людей, которые имеют техническую возможность просмотра.
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FORZA MILAN
FORZA MILAN