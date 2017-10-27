Каталония объявила о независимости от Испании, «Барселона» может покинуть Ла Лигу

Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании. В парламент региона входит 135 депутатов. Из них за отделение отдали голоса 72 человека, против - 10, воздержались - двое. Представители лояльных Мадриду партий перед началом голосования покинули зал.

Отметим, что независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. В частности, «Барселона» может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии.

Напомним, что за независимость Каталонии выступает защитник «Барселоны» Жерар Пике.

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