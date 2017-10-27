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Каталония объявила о независимости от Испании, «Барселона» может покинуть Ла Лигу

сегодня, 17:28

Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании. В парламент региона входит 135 депутатов. Из них за отделение отдали голоса 72 человека, против - 10, воздержались - двое. Представители лояльных Мадриду партий перед началом голосования покинули зал.

Отметим, что независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. В частности, «Барселона» может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии.

Напомним, что за независимость Каталонии выступает защитник «Барселоны» Жерар Пике.

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Все комментарии
Smixik90
сегодня в 18:24
Добро пожаловать в 4 лигу Англии ну или Франции .
ThеDDS ответил barc-fᅠᅠ
сегодня в 18:23
barc-fᅠᅠ:
Как поживаешь?)
Многих не помню и не узнаю. Может быть тут и много фанатов Барсы?
barc-fᅠᅠ ответил ThеDDS
сегодня в 18:23
ThеDDS:
Старею, на пенсии.
Сливочное масло кушай. Полезно.)
Romeo 777 ответил ThеDDS
сегодня в 18:23
ThеDDS:
А сибирские куда поддевались? Там давно ночь.
В берлогах)
Ironyfan
сегодня в 18:22
Даже если независимость будет утверждаена законодательно,никуда Барса не денется из ЛаЛиги.
Знатог
сегодня в 18:22
Надо испанцам пригласить нашу Собчиху. Она живо докажет каталонцам, что они неправильно делают.
ThеDDS ответил barc-fᅠᅠ
сегодня в 18:21
barc-fᅠᅠ:
Как поживаешь?)
Старею, на пенсии.
ДСА
сегодня в 18:20
В чемпионате России Барселоне будут рады.
valeron4321
сегодня в 18:18
Соккер как всегда чудеса безграмотности - Каталония не объявляла о независимости от Испании.
DXTK ответил Философ Керосинщик
сегодня в 18:18
Философ Керосинщик:
А где логика? Смысл испанскому государству пускать Барселону в свой чемпионат? Если только каталонский клуб будет платить большие финансы Мадриду, то оставят в Ла Лиге.
Ла Лига вроде собралась соперничать с АПЛ хотя бы по качеству стадионов, народ чтобы валил толпами .......а без Барсы они ничего не сделают. .без класико казна Ла Лиги опустеет, потеря очков в еврокубках. и вообще ослабление всего чемпионата в плане конкуренции. Барса конкурирует с двумя мадридскими клубами, кто с Реалом и Атлетико станет соперничать в лиге? Валенсия Севилья уж точно не конкуренты, а без должно конкуренции чемпионат ослабнет и в европе.

PS Барса без Ла Лиги не пропадет, это Ла лига потеряет больше.
shur
сегодня в 18:17
...всё,как жить дальше,интрига убита...с кем играть непобедимому Реалу!!! Возьму стакан и в Ватикан...!!!
vinjard
сегодня в 18:17
Cпорт вне политики.))) Вот вам наглядный пример.))) Реал без Барсы, или Барса без Реала - это уже не то будет. Не будет больше эль-класико.
barc-fᅠᅠ ответил ThеDDS
сегодня в 18:17
ThеDDS:
Из моих только barc-f. Остальные куда то поддевались.
Как поживаешь?)
Гоша Великолепный
сегодня в 18:16
Есть прецедент,лёд тронулся господа присяжные заседатели,скоро многие последуют этому примеру!А Барса настолько велика,что нигде не пропадет!
Алсидес Гиджиев
сегодня в 18:16
Стрёмно будет без Эль Классико
ThеDDS ответил Romeo 777
сегодня в 18:16
Romeo 777:
На продлёнке все наверно
А сибирские куда поддевались? Там давно ночь.
Марк Аврелий
сегодня в 18:16
Если честно, я в ах**
Казанский ответил WATMan
сегодня в 18:15
WATMan:
Я вот что подумал, а если у них возможность выступать в РФПЛ? Пусчай весь российский олигархат подлючает свои связи и переманивает клуб к нам, а то запарило унылый чемп смотреть
Тогда придется Дзюбе и Кокорину выступать за Барселону))))А это неприемлемо,т.к. они с детства за Зенит
Romeo 777 ответил ThеDDS
сегодня в 18:15
ThеDDS:
Из моих только barc-f. Остальные куда то поддевались.
На продлёнке все наверно
WATMan ответил Медив
сегодня в 18:14
Медив:
Уии. 38 туров с Эспаньолом, мечта всех фанатов Барселоны:)
мечта всех фанатов Челси: лучше поставить клубный автобус перед воротами, чем смотреть на унылую игру своей команды
ThеDDS
сегодня в 18:13
Из моих только barc-f. Остальные куда то поддевались.
WATMan
сегодня в 18:11
Я вот что подумал, а если у них возможность выступать в РФПЛ? Пусчай весь российский олигархат подлючает свои связи и переманивает клуб к нам, а то запарило унылый чемп смотреть
barc-fᅠᅠ ответил Islam0500
сегодня в 18:11
Islam0500:
оооо, сколько лет, сколько зим, ты еще живой что ль?
Фёдора экзаменовал. Слабоват. Фёдор, естественно.)
Владимир_Спартак
сегодня в 18:11
Барсу в Российский чемпионат, для поднятия Рейтинга Сборной РФ.!!!
ThеDDS ответил дракон корея
сегодня в 18:10
Князь же зять ее.
ThеDDS ответил Медив
сегодня в 18:09
Медив:
Пусть только зайдут в АПЛ. Им сразу покажут, кто это тут слабее стал
Пусть в Испанию зайдут и мы посмеемся над лондонским клубишко.
Romeo 777
сегодня в 18:08
Не знаю, как вы, но лично я был бы рад видеть их в АПЛ, турнир станет ещё зрелищнее, больше ТОПовых матчей, плюс ещё большие вливания денег в чемпионат от спонсоров. Но это наврятли случится, да и вообще сомневаюсь, что они покинут Ла Лигу.
Медив ответил ThеDDS
сегодня в 18:08
ThеDDS:
Челси сейчас слабее стал. А дальше еще до хуже.
Пусть только зайдут в АПЛ. Им сразу покажут, кто это тут слабее стал
ThеDDS ответил Медив
сегодня в 18:06
Медив:
Никогда еще Челси не проигрывал клубу из чемпионата какой то Каталонии!
Челси сейчас слабее стал. А дальше еще до хуже.
Дед Мазая
сегодня в 18:06
Теперь осталось провести референдум о присоединии к России...)
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