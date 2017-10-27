13 фанатам «Лацио» запретили посещать стадионы на срок от 5 до 8 лет

Полиция Рима идентифицировала 13 фанатов «Лацио» и запретила им посещать стадионы Италии на срок от 5 до 8 лет. Такое наказание ультрас «Лацио» получили после антисемитского скандала.

После матча 9-го тура с «Кальяри» (3:0) фанаты «Лацио» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк в футболке «Ромы», ставшей известной благодаря своему дневнику, в котором она описала гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха.

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