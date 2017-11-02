«Аполлон» ушёл от поражения в матче с «Аталантой»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Аполлон» и «Аталанта» сыграли вничью.
Никосия, стадион «Нео ДжиЭсПи Стэдиум»
«Аполлон» – «Аталанта» – 1:1 (0:1)
Голы: Селайя 90 - Иличич 35 (пен)
«Аполлон»: Вали, Алешандре, Юсте, Василиу, Аллан, Алеф, Педро, Сачетти, Папулис (Яколиш 58), Сардинеро (Шембри 64), Селайя.
Главный тренер: Софронис Августи.
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масиелло, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Орсолини 55), Кристанте, Куртич (Госенс 70), Петанья.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Василиу 35, Сачетти 39, Иличич 47, Хатебур 71, Алешандре 71, Петанья 71.
Судья: Андрис Трейманис.
В матче команд в 3-м туре турнира победу одержала «Аталанта».
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