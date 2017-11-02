В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» разгромила «Риеку».
Риека, стадион «Ружевица»
«Риека» – «Аустрия» – 1:4 (0:1)
Голы: Павичич 61 - Прокоп 41, Прокоп 62, Сербест 74, Моншайн 83
«Риека»: Прскало, Жупарич, Жута, Вешович, Пунчец, Павичич, Брадарич, Акости (Кврзич 55), Мишич, Горгон (Яков 85), Хебер (Матей 53).
Главный тренер: Матьяж Кек.
«Аустрия»: Пентц, Вестерманн, Мохаммед, Глухакович, Саламон, Хольцхаушер, Сербест, Тажури (Саркария 86), Прокоп, Пирес, Фризенбихлер (Моншайн 71).
Главный тренер: Торстен Финк.
Предупреждения: Фризенбихлер 9, Хебер 28, Хольцхаушер 30, Пирес 43, Вешович 90+3.
Удаление: Мишич 73.
Судья: Якоб Кехлет.
В матче команд в 3-м туре турнира победу одержала «Риека».
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