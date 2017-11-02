«Милан» не сумел переиграть АЕК

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК и «Милан» счет не открыли.

Афины, стадион «Олимпийский»

АЕК – «Милан» – 0:0

АЕК: Анестис, Враньеш, Чосич, Лопеш, Бакакис, Симойнш, Йоханссон, Христодулопулос (Ливая 60), Гало, Араухо (Якумакис 79), Бакасетас (Галанопулос 66).

Главный тренер: Маноло Хименес.

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаччио, Монтоливо, Локателли (Кессье 67), Чалханоглу, Борини, Андре Силва (Калинич81), Кутроне (Сусо 46).

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Мусаччио 18, Локателли 41, Чосич 58.

Судья: Мануэл Жорже Соуза.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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