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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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«Милан» не сумел переиграть АЕК

сегодня, 22:52
АЕКАЕК1 : 0МиланМиланМатч завершен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК и «Милан» счет не открыли.

Афины, стадион «Олимпийский» 

АЕК – «Милан» – 0:0 

АЕК: Анестис, Враньеш, Чосич, Лопеш, Бакакис, Симойнш, Йоханссон, Христодулопулос (Ливая 60), Гало, Араухо (Якумакис 79), Бакасетас (Галанопулос 66).
Главный тренер: Маноло Хименес.

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаччио, Монтоливо, Локателли (Кессье 67), Чалханоглу, Борини, Андре Силва (Калинич81), Кутроне (Сусо 46).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Мусаччио 18, Локателли 41, Чосич 58.

Судья: Мануэл Жорже Соуза.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
милан коран баран
сегодня в 22:55
КИТАЙСКИЕ ГОСПОДА НЕ ОШИБЛИСЯ! СОСТАВ БОМБА! МИЛАН ВЕРНЕТСЯ! ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ОДИН МОНТЕЛО!
acm 1899
сегодня в 22:54
Позор, за 180 мин, не одного гола, ни намёка на хорошую игру
dimagas1
сегодня в 22:54
Полоса затянулась у Милана.Все таки нужна смена тренера.
Валерошка
сегодня в 22:53
Блестящая ничья лучшего клуба Италии всех времен. Бонучча стена, Андрей Силва напоминает молодого Шевченку! люди не разберающиеся в футболе говорили что понадобится несколько месяцев чтобы наши футболисты сыгрались в команду. всегда я был за то что таким звездам время не нужна! оказался прав. Великий Милан уже летом громил баварии. А сечас готов побеждать в скудетте и Лиге чемпионов. скоро ПСЖ реал ювентус Наполи пропустят по четыре мяча от Чалханаоглу. Запомните мои слова дорогие братья росонерцы. Наш китайский Милан гордость слабой серии а.
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