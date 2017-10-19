«Аталанта» одержала победу над «Аполлоном»

«Аталанта» обыграла «Аполлон» в 3-м туре Лиги Европы.
Бергамо, стадион «Атлети Адзурри»
«Аталанта» – «Аполлон» – 3:1 (1:0)
Голы: Иличич 12, Пенанья 64, Фройлер 66 — Шембри 59.
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Масиелло, Фройлер, Кристанте (Де Рон 71), Спинаццола, Хатебур, Петанья, Гомес (Куртич 79), Иличич (Корнелиус 86).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
«Апполон»: Вали, Юсте, Жандер, Гуера, Сачетти, Аллан (Афонсо 56), Алеф, Маглица (Эмилио 56), Яколиш, Пициан, Шембри (Сардинеро 81).
Главный тренер: Софронис Августи.
Предупреждения: Гомес 48, Сачетти 51, Аллан 53, Петанья 65, Масиелло 71, Кальдара 77.
Судья: Георгий Кабаков.
В параллельном матче группы «Лион» обыграл «Эвертон».
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