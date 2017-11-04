Иванович станет доставщиком пиццы

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, как сообщалось ранее, примет участие в акции «Давай-давай!», проводимой совместно с благотворительным центром «Русфонд». На один час Иванович станет разносчиком пиццы и лично привезет заказ одному из жителей Санкт-Петербурга.

Благотворительная акция подготовлена специально для двухлетнего мальчика из Выборга, у которого был диагностирован острый лейкоз. За месяц на лечение мальчика удалось собрать 1 миллион 806 тысяч рублей.

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